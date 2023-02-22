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  • Опубликована сегодня в 12:23

ГД РФ приняла законопроект о приостановке действия ДСНВ

Государственная дума России приняла законопроект о приостановлении участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает РИА Новости.

"Проектом федерального закона предусматривается, что Российская Федерация приостанавливает действие Договора… о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект был внесен президентом России Владимиром Путиным, ранее глава государства объявил об этом во время своего послания к Федеральному собранию.

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