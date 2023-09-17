Депутат Хамзаев призвал ужесточить наказание за распространение ложной информации о жизни публичных личностей

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости ужесточения наказания за распространение ложной информации о жизни публичных личностей, сообщает РИА Новости.
Согласно заявлению депутата, в последнее время случаи манипуляций и спекуляций в отношении жизни и состояния здоровья публичных деятелей стали более заметными, и это происходит со стороны ЦИПСО и других украинских служб. Подчеркивается, что фейковая информация быстро распространяется и активно обсуждается среди пользователей интернета.
Хамзаев также отметил важность того, чтобы некоторые блогеры воздерживались от вмешательства в частную жизнь и личное пространство публичных личностей, особенно касаясь их здоровья и даже смерти.
Ранее несколько Telegram-каналов распространили информацию о том, что главу Чечни Рамзана Кадырова якобы экстренно госпитализировали в Москву, и его состояние якобы было оценено как тяжелое.
Также были высказаны заявления о скоропостижной кончине чеченского лидера. Позднее, сам Кадыров опубликовал видео в своем личном Telegram-канале, в котором он прогуливался и призвал всех, кто "не может различить правду и ложь", привести свои мысли в порядок.
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