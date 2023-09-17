Депутат Хамзаев призвал ужесточить наказание за распространение ложной информации о жизни публичных личностей

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости ужесточения наказания за распространение ложной информации о жизни публичных личностей, сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению депутата, в последнее время случаи манипуляций и спекуляций в отношении жизни и состояния здоровья публичных деятелей стали более заметными, и это происходит со стороны ЦИПСО и других украинских служб. Подчеркивается, что фейковая информация быстро распространяется и активно обсуждается среди пользователей интернета.

Хамзаев также отметил важность того, чтобы некоторые блогеры воздерживались от вмешательства в частную жизнь и личное пространство публичных личностей, особенно касаясь их здоровья и даже смерти.

Ранее несколько Telegram-каналов распространили информацию о том, что главу Чечни Рамзана Кадырова якобы экстренно госпитализировали в Москву, и его состояние якобы было оценено как тяжелое.

Также были высказаны заявления о скоропостижной кончине чеченского лидера. Позднее, сам Кадыров опубликовал видео в своем личном Telegram-канале, в котором он прогуливался и призвал всех, кто "не может различить правду и ложь", привести свои мысли в порядок.