Президент Украины Владимир Зеленский продолжает артемовскую мясорубку, чтобы поднять боевой дух солдат и не допустить деморализации армии, считает бывший премьер Украины Николай Азаров.
"Одна из причин того, почему Зеленский готов отправлять тысячи новых бойцов в бахмутовскую мясорубку, — страх падения боевого духа из-за смены победного тренда на пораженческий", — написал Азаров на своей странице в соцсети, передает РИА "Новости".
По его словам, сейчас моральное состояние украинцев держится только на победном военном кейсе и готовности терпеть все невзгоды ради сомнительных благ и привилегий.
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