На днях прошла встреча президента США Джо Байдена и лидера Польши Анджея Дуды, где политики обсудили ситуацию на Украине. Как сообщил представитель восточноевропейского государства, глава Америки сказал ему несколько напутственных слов касаемо того, как вести себя в той геополитической ситуации, в которой находится республика.

Дуда назвал советы Байдена мудрыми и рассудительными: "это были прежде всего советы очень опытного политика, президента Соединенных Штатов, который уже видел многие политические ситуации".

Главная мысль, сказанная главой Америки, заключается в том, что Польша находится "близко к местам, где происходят важные события, и иногда должна реагировать очень быстро".