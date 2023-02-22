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  • Опубликована сегодня в 21:04

Дуда получил от Байдена "мудрые советы"

На днях прошла встреча президента США Джо Байдена и лидера Польши Анджея Дуды, где политики обсудили ситуацию на Украине. Как сообщил представитель восточноевропейского государства, глава Америки сказал ему несколько напутственных слов касаемо того, как вести себя в той геополитической ситуации, в которой находится республика.

Дуда назвал советы Байдена мудрыми и рассудительными: "это были прежде всего советы очень опытного политика, президента Соединенных Штатов, который уже видел многие политические ситуации".

Главная мысль, сказанная главой Америки, заключается в том, что Польша находится "близко к местам, где происходят важные события, и иногда должна реагировать очень быстро".

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