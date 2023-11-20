Издание Sieci опубликовало интервью с президентом Польши. Анджей Дуда твердо заявил, что один из кандидатов на должность премьер-министра, Дональд Туск, увы, не сможет занять одно из кресел руководителей.
Не так давно предыдущий премьер Матеуш Моравецкий подал в отставку, вместе с ним распустили и кабмин страны. Однако Дуда поручил бывшему премьеру формирование нового правительства.
- Дональд Туск не является моим кандидатом на должность премьера, - подчеркнул Дуда в своем сообщении.
Президент отметил, что его не убедил даже высокий уровень голосов избирателей, которые получили оппозиционные партии на парламентских выборах.
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