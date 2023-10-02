Во Франции начали процесс вакцинации уток от птичьего гриппа

Фермеры во Франции приступили к процессу вакцинации уток от высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) в ответ на серьезную эпидемию, которая в течение последних лет привела к уничтожению миллионов птиц в стране. Эту информацию привел в эфире радиостанции France Bleu министр сельского хозяйства Франции Марк Фено.

Фено отметил, что новая вакцина способна снизить риск заражения птиц ВГП и минимизировать воздействие вируса на животных. В сочетании с принимаемыми на фермах мерами предосторожности, это позволит сократить распространение вируса.

Согласно информации радиостанции, к лету 2024 года фермеры, при поддержке правительства, должны вакцинировать 64 миллиона уток. Государство планирует возместить 85% затрат на вакцинацию, общая стоимость кампании оценивается в €100 миллионов.

Министерство сельского хозяйства опубликовало отчет 21 сентября, в котором говорится, что с начала июля уровень риска распространения ВГП во Франции снизился до "незначительного". После 1 августа 2022 года не было зафиксировано новых случаев вспышек ВГП среди домашней птицы. В 2021 и 2022 годах было зарегистрировано более 1,300 вспышек инфекции. Ранее власти вынуждены были уничтожить все поголовье птиц на зараженных фермах, что привело к гибели десятков миллионов птиц и экономическому ущербу в миллиардах евро.

Следует отметить, что Франция стала первой страной, где проводится вакцинация домашней птицы от ВГП. Однако это решение может повлиять на доступ французских производителей птицы и деликатеса фуа-гра к мировым рынкам. Например, Япония, ранее главный импортер фуа-гра из Франции, временно приостановила импорт продукции французских птицеводов из-за опасений в распространении инфекции.