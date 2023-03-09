Пригожин сообщил о взятии села Дубово-Василевка к северу от Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о полном взятии населенного пункта Дубово-Василевка бойцами частной военной компании.
По словам Евгения Пригожина, подразделения ЧВК "Вагнер" взяли территорию Дубово-Василевки под полный контроль. Он отметил, что в данный момент на окраинах населенного пункта идут бои.
"Вся территория населенного пункта под нами", — публикует пресс-служба компании "Конкорд".
Ранее бизнесмен сообщил о дефиците боеприпасов, отметив, что из-за снижения поставок, в ЧВК были вынуждены сократить выполнение боевых задач.
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