Пригожин сообщил о взятии села Дубово-Василевка к северу от Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о полном взятии населенного пункта Дубово-Василевка бойцами частной военной компании.

По словам Евгения Пригожина, подразделения ЧВК "Вагнер" взяли территорию Дубово-Василевки под полный контроль. Он отметил, что в данный момент на окраинах населенного пункта идут бои.

"Вся территория населенного пункта под нами", — публикует пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее бизнесмен сообщил о дефиците боеприпасов, отметив, что из-за снижения поставок, в ЧВК были вынуждены сократить выполнение боевых задач.