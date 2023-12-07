Серия аварий в Японии: Автомобиль врезался в дом, пострадали пять человек

В городе Иокогама (префектура Канагава) автомобиль столкнулся с жилым домом, приводя к травмам по меньшей мере у пятерых человек. Местные службы спасения и полиция находятся на месте происшествия, расследуя обстоятельства случившегося.
Это последнее событие в серии происшествий, так как ранее на этой неделе в городе Хитати (префектура Ибараки) мужчина, совершивший наезды на прохожих, был задержан после того, как его автомобиль перевернулся в результате еще одного ДТП.
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