На трассе в Подмосковье столкнулись автобус и грузовик "Камаз", затем они съехали на обочину. В результате происшествия пострадало пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел около 19:30 на 35-м километре трассы М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель грузового "Камаза" столкнулся с автобусом, после чего оба транспортных средства съехали на обочину. Пять человек с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции ведут расследование для выяснения обстоятельств аварии.﻿