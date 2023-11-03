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В Подмосковье на трассе М-4
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  • Опубликована сегодня в 21:37

В Подмосковье на трассе М-4 "Дон" столкнулись автобус и грузовик

На трассе в Подмосковье столкнулись автобус и грузовик "Камаз", затем они съехали на обочину. В результате происшествия пострадало пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел около 19:30 на 35-м километре трассы М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель грузового "Камаза" столкнулся с автобусом, после чего оба транспортных средства съехали на обочину. Пять человек с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции ведут расследование для выяснения обстоятельств аварии.﻿

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