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В Петербурге фиксируют рост ДТП на неубранных после снегопада дорогах
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  • Опубликована сегодня в 9:16

В Петербурге фиксируют рост ДТП на неубранных после снегопада дорогах

Число ДТП резко выросло в Санкт-Петербурге из-за неубранного на дорогах снега. Водители утрачивают управление, врезаясь в столбы и сворачивая на обочины.

Снегопады в Северную столицу пришли накануне. Дорожные службы оказались не готовы к непогоде. В результате дороги замело снегом. Местами сугробы растаяли и превратились в снежную кашу.

В Петербурге фиксируют рост ДТП на неубранных после снегопада дорогах. 11314.jpeg

Данные о массовых дорожных авариях в городе на Неве появились, в частности, в паблике "ДПТ и ЧП" во "ВКонтакте". Так, в Колпино автобус протаранил светофор на пересечении Пролетарской и улицы Веры Слуцкой. Помимо этого, ДТП фиксируются на пересечении проспекта Королева и улицы Шаврова, на Коннолахтинской дороге и на Приморском шоссе у Липовой аллеи.

В социальных сетях петербуржцы призывают городские службы тщательнее следить за состоянием дорог.

В Петербурге фиксируют рост ДТП на неубранных после снегопада дорогах. 11315.jpeg
В Петербурге фиксируют рост ДТП на неубранных после снегопада дорогах. 11316.jpeg

Несмотря на обильный снегопад, петербургские коммунальщики работают в "расслабленном" режиме. Данные портала Комитета по благоустройству, подведомственного администрации губернатора Александра Беглова, свидетельствуют, что на дорогах Северной столицы трудятся не более 600 снегоуборочных машин, тогда как городу для полноценной уборки необходимо около 2500 единиц техники. Стоит отметить, что массовый дорожный коллапс случился в выходной день к концу холодного сезона, когда автомобилисты привыкли к зимним условиям.

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