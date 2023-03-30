В Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщил глава ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.
Трагедия произошла на 33-м километре трассы Стерлитамак — Раевка. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford допустил столкновение с каретой скорой помощи. Погиб водитель легкового автомобиля.
Кроме того, пострадали водитель и два пассажира скорой помощи. Об их состоянии пока не сообщается.
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