Статистика ДТП в Центральном и Адмиралтейском районах растет вопреки "позитивным" заявлениям Смольного

Статистика дорожных происшествий растет вопреки заявлениям Смольного. Журналисты обратили внимание на расхождение в данных администрации и реальных подсчетах.

С момента введения зон платных парковок сначала в Центральном, а затем и в Адмиралтейском районах петербургские чиновники неоднократно говорили о снижении количества ДТП, уменьшении пробок и других позитивным моментах. Однако на деле оказалось не совсем так.

Журналисты "Фонтанки" провели на соответствие слов чиновников статистике, которую публикуют в открытом доступе в ГИБДД. Оказалось, что реальное положение дел серьезно отличается от "позитивных" заявлений Смольного.

Например, в Центральном районе увеличилось количество ДТП с 133 до 147 происшествий. Это в период с сентября 2021 года по январь 2022 год, когда стали работать платные парковки.

Что касается Адмиралтейского района, на который зона платной парковки распространилась с ноября 2022 года, ситуация аналогичная. "Фонтанка" отмечает, что для получения объективных данных здесь можно брать в расчет только три месяца, в течение которых новые правила парковок действовали. С ноября 2021 года по январь 2022 год было зарегистрировано 38 аварий, пострадали 45 человек. Спустя год количество ДТП возросло до 45.

Очевидно, что, сообщая об очередных достижениях Смольного в нововведениях относительно зон платных парковок, чиновники из команды Александра Беглова откровенно лукавят.

Стоит отметить, что в скором времени зоны платных парковок должны появиться еще в трех районах Северной столицы. Речь идет о Петроградском, Василеостровском районах и Крестовском острове. Петербуржцы были откровенно недовольны новшествами Смольного. СМИ отмечали, что штрафы за нарушения правил платных парковок принесли в бюджет Петербурга сумму, которая превышает размер добросовестных платежей за пользование услугой.