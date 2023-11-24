Установлена предварительная причина ДТП на мосту у Ниагарского водопада в США

Инцидент с разбившимся Bentley стоимостью 300 тысяч долларов на пограничном контрольно-пропускном пункте Ниагарского водопада вызвал разнообразные предположения о причинах произошедшего, сообщает "Российская газета".

По данным следователей, машина имела техническую неисправность. ФБР завершило расследование, исключив связь с терроризмом и отсутствие взрывчатых материалов.

В настоящее время дело рассматривается как "дорожное расследование" под юрисдикцией Департамента полиции Ниагарского водопада.

Погибшие, идентифицированные как 53-летние Курт Виллани и его жена Моника, направлялись на отмененный концерт группы Kiss в Торонто.

Инцидент вызвал панику в США и Канаде, в начале принятый за возможный теракт. Авария привела к закрытию моста перед Днем Благодарения.