В результате дорожно-транспортного происшествия с грузовиком и автобусом в Иркутске пострадали пять человек, включая двух детей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный отдел МВД.
Следственные органы Следственного комитета России по Иркутской области начали предварительное расследование по данному факту ДТП.
Согласно предварительным данным прокуратуры региона, в момент аварии в автобусе находились 30 пассажиров.
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