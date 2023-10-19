Смертельные ДТП сократились на 3% в Московской области за девять месяцев

По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, аварийность на дорогах Московской области снизилась на 3% по итогам девяти месяцев текущего года.
За этот период было зафиксировано почти 2,9 тысячи ДТП с пострадавшими и погибшими. Несмотря на снижение аварийности, количество погибших выросло на 1%, в то время как число раненых снизилось на 4%.
Столкновения и наезды на стоящие транспортные средства остаются наиболее распространенными видами ДТП. Министерство продолжает работать над улучшением безопасности на дорогах, проводя анализ аварий и усиливая безопасность на определенных участках.
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