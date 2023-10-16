В Тюмени из-за ДТП госпитализированы две женщины и ребенок

В центре Тюмени произошло крупное ДТП, о чем сообщают правоохранительные органы.

Инцидент зарегистрирован на улице Республики. Водители автомобилей марок Mercedes и Hyundai двигались на небольшом расстоянии друг от друга, что привело к столкновению в какой-то момент. В результате одна из машин получила серьезные повреждения в задней части, и вещи пассажиров высыпались на дорогу.

Согласно информации, опубликованной на портале, в результате аварии пострадали две женщины и восьмилетняя девочка, находившиеся в автомобиле Hyundai.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют все обстоятельства этого происшествия. После ДТП две полосы на улице были временно закрыты.