Бастрыкин возбудил уголовное дело по "пьяному ДТП" на Тверской в Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание о возбуждении уголовного дела в связи с аварией, которая произошла в центре Москвы и привела к пострадавшим пятерым человекам.

Напомним, водитель автомобиля Mercedes AMG GT двигался на высокой скорости по 1-й Тверской-Ямской улице, но не справился с управлением, столкнулся с мачтой городского освещения и, в долгом полете, задел такси. В результате происшествия автомобиль перевернулся. Пострадали оба водителя и трое пассажиров такси. Одна из пассажирок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Водителем Mercedes оказался 21-летним, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него отсутствовали права на управление транспортным средством. Согласно предположениям, он был сотрудником автомойки и угнал автомобиль, чтобы покататься.

Председатель Следственного комитета России поручил провести расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. Процесс расследования будет находиться под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.