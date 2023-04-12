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  • Опубликована сегодня в 6:55

ДТП в Саратовской области, один человек погиб, пятеро пострадали

На автотрассе в Саратовской области произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали шесть человек, включая двух жителей Белоруссии.

Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале, все пострадавшие были доставлены в Петровскую районную больницу для госпитализации. Водитель маршрутки скончался.

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