На автотрассе в Саратовской области произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали шесть человек, включая двух жителей Белоруссии.
Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале, все пострадавшие были доставлены в Петровскую районную больницу для госпитализации. Водитель маршрутки скончался.
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