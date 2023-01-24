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  • Опубликована сегодня в 9:04

В Новосибирской области произошло ДТП со скорой помощью

В Новосибирской области произошло ДТП со скорой помощью. В результате — четыре человека погибли и еще трое пострадали.

"По предварительным данным, водитель скорой совершил наезд на и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi. Автомобиль скорой помощи загорелся", — говорится в сообщении УМВД по Новосибирской области.

По словам представителя следственных органов, в ДТП погибли водитель и пассажир Mitsubishi и два пассажира скорой. Еще два пассажира легковушки получили ранения. Люди доставлены в больницу.

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