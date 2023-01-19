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  • Опубликована сегодня в 10:48

В Волгограде задержали водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП с маршруткой

Полиция Волгограда задержала 19-летнего водителя автомобиля грузовика КамАЗ, устроившего ДТП в Волгограде, в котором погибли три человека и девять получили ранения.

"Его поместили под арест на 48 часов", — говорится в сообщении областного УМВД.

Накануне днем в Кировском районе Волгограда грузовик "КамАЗ" столкнулся с маршрутным такси. По сообщениям полиции, на месте происшествия погибли трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок.

Согласно данным администрации области, на текущий момент в больнице находятся четверо детей и пятеро взрослых. Один взрослый и один ребенок в реанимации.

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