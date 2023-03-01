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  • Опубликована сегодня в 17:51

МИД России: США слишком поздно задумались о сотрудничестве в рамках ДСНВ

Заявление США о существовании некоего плана по инспекциям в рамках ДСНВ появилось слишком поздно. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

Он отметил, что в английском языке есть выражение "too little too late", которое можно вольно перевести как "поздно пить боржоми". По словам Рябкова, сейчас в США могут говорить что угодно, пытаясь делать хорошую мину при плохой игре, но пересматривать свое решение Россия не собирается, передает РИА "Новости".

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