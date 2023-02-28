США объявляют пусковые установки баллистических ракет подводных лодок и тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие — именно так они нарушают процедуры ДСНВ. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Следуя не согласованной с Россией процедуре, Вашингтон объявляет пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи", — заявил посол на пресс-конференции в российском диппредставительстве, передает РИА "Новости".

По словам Антонова, США так и не позволили российским инспекторам удостовериться в результатах проведенного "переоборудования", и подчеркнул, что Вашингтон многие годы существенно нарушает центральные положения договора.