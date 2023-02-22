Приостановка участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях стала итогом внешней политики США. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Сегодня Государственная Дума рассмотрит инициативу Владимира Владимировича Путина "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Сложившаяся обстановка — итог внешней политики Вашингтона", — написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения РФ, США своими руками разрушили архитектуру международной стабильности, передает РИА "Новости".
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