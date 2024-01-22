Звезда "Эйфории" поделился о своем опыте борьбы с наркозависимостью

Актер Доминик Файк, известный своей ролью в сериале о подростках "Эйфория", поделился своим опытом борьбы с наркозависимостью в свежем интервью для издания Variety. В беседе с 28-летним артистом он рассказал, что создатель шоу Сэм Левинсон принял решение пригласить психолога для помощи ему в поддержании трезвости во время съемок второго сезона "Эйфории".

Файк признался, что, несмотря на свою известность, он сам сталкивался с проблемой наркозависимости. На съемках сериала ему был предоставлен коуч — случайная женщина, с которой, как оказалось, ему было сложно находить общий язык.

"Верьте или нет, я сам был наркоманом. Во время съемок 'Эйфории' ко мне привели коуча, и она просто болтала со мной. Это была какая-то случайная женщина", — вспоминает артист.

Тем не менее, по словам Файка, связь с этой женщиной не установилась, поскольку у них не было общих переживаний и проблем. Актер признал, что сложно воспринимать советы от человека, с которым нет эмоциональной близости.

Файк также подчеркнул, что на данный момент неизвестно, будут ли его приглашать на съемки третьего сезона проекта.

В предыдущих новостях отмечается, что звезда сериала "Эйфория" Джейкоб Элорди и модель Оливия Джейд второй раз расстались.