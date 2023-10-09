В Тамбовской области задержали жителя с 88 килограммами марихуаны

Сотрудники полиции Тамбовской области в ходе проверки автомобиля на трассе Р-22, проходящей через Мичуринский район, изъяли 88 килограммов марихуаны. Растение было упаковано в мешки, а водитель, проживающий в Мичуринске, был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Министерства внутренних дел России по Тамбовской области.

"Сотрудники полиции из Мичуринского района изъяли 88 килограммов марихуаны. <…> Подозреваемого мужчину доставили в отдел внутренних дел России "Мичуринский" для проведения дальнейшего расследования", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на трассе Р-22 в Мичуринском районе полицейские проводили оперативные мероприятия. Для осмотра они остановили автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился 39-летний житель Мичуринска.