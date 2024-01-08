Маск опроверг слухи о том, что он употребляет наркотики

Американский бизнесмен и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опровергнул ранее появившиеся в СМИ слухи о его употреблении наркотиков. По данным журнала Forbes, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2018 году потребовало от Маска гарантировать соблюдение запрета на употребление наркотиков для сотрудников SpaceX после того, как появилось видео, на котором бизнесмен курил марихуану во время интервью телеведущему Джо Рогану.

Согласно соглашению с NASA, Маск также согласился регулярно проходить тестирование на наличие наркотических веществ в крови, чтобы его компания сохранила доступ к государственным контрактам. На своей странице в социальной сети X бизнесмен подчеркнул, что после того инцидента он согласился на тестирование по требованию NASA и в течение трех лет результаты оставались отрицательными, не выявляя следов наркотиков или алкоголя. Он также добавил, что даты сдачи анализов выбирались случайным образом, сообщает ТАСС.

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщала, что в совете директоров Tesla и SpaceX возникают опасения по поводу возможных проблем с психическим здоровьем у Маска, а также о влиянии употребления им наркотических веществ на деятельность компаний и активы, принадлежащие ему.