Супругов-наркодилеров в Ярославле осудили

Приговор был вынесен Дзержинским районным судом в отношении супружеской пары из Тутаева, которая занималась организацией сбыта наркотиков в областном центре. По данным решения суда, они приобретали товар через интернет, фасовали наркотики и скрывали их в тайниках в Брагино.
В сентябре 2022 года пара оставила закладки в одной точке, а на следующий день попыталась продолжить в другом месте, но была задержана правоохранительными органами, сообщает YarNews.
В результате проведенного следствия наркотики были изъяты, и в отношении супружеского дуэта было возбуждено уголовное дело. Суд присудил 27-летнему мужчине наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а его 23-летней супруге — наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, согласно позиции государственного обвинителя, сообщили в областной прокуратуре.
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