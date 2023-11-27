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В 2024 году акциз на табак повысят сильнее, чем планировалось
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  • Опубликована сегодня в 20:40

В 2024 году акциз на табак повысят сильнее, чем планировалось

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который ужесточает условия для налогообложения сигарет с 2024 года, приводя к более значительному повышению акцизной ставки, чем планировалось ранее. Разница составит примерно 3%. Соответствующий документ был опубликован.

В соответствии с внесенными изменениями в июле, начиная с 1 января 2024 года акциз на сигареты и папиросы должен был составить 2 731 рубль за 1 тыс. штук, плюс 16% от расчетной стоимости, определенной на основе максимальной розничной цены, но не менее 3 709 рублей. Теперь акциз будет составлять 2 813 рублей за 1 тыс. штук, плюс 16% от расчетной стоимости, но не менее 3 820 рублей, сообщает ТАСС.

В 2025 году акцизная ставка увеличится до 2 926 рублей, плюс 16% от расчетной стоимости (не менее 3 973 рублей за 1 тыс. штук), а в 2026 году - до 3 043 рубля, плюс 16% (не менее 4 132 рублей за 1 тыс. штук).

Акциз на нагреваемый табак в 2024 году устанавливается на уровне 9 367 рублей за 1 кг (вместо предполагаемых 9 094 рублей). В 2025 году налог составит 9 742 рубля, а в 2026 году - 10 132 рубля. В настоящее время акцизная ставка составляет 8 669 рублей за 1 кг.

Также происходит повышение ставки на жидкости для вейпов: 42 рубля за 1 мл с 2024 года, 44 рубля - с 2025 года и 26 рублей - с 2026 года. Ранее предполагалось установить налог на уровне 21-23 рубля за 1 мл. На данный момент ставка составляет 20 рублей. Акциз представляет собой косвенный налог на товары массового потребления внутри страны.

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