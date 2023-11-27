СК возбудил дело после отравления двухлетней девочки метадоном в Подмосковье

В результате обнаружения метадона в организме двухлетнего ребенка, следователи из подмосковного города Красногорска решили возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области. По информации из пресс-службы, уголовное дело было инициировано по статье 230 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается склонения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сообщает ТАСС.

На данный момент следователи активно расследуют все обстоятельства инцидента, проводят допросы и назначили экспертизу. Согласно предоставленной информации, двухлетняя девочка была доставлена в больницу родителями 26 ноября из-за ее плохого состояния здоровья. Результаты медицинского обследования выявили наличие метадона в организме ребенка.