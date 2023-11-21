Три человека погибли, 19 в больнице после отравления наркотиками в Астрахани

В Астрахани задержаны подозреваемые в распространении партии синтетических наркотиков, которые стали причиной массового отравления 22 человек, из которых трое погибли. Группа иностранцев, происходящих из республик Средней Азии, подозревается в причастности к торговле смертью. Среди жертв находятся две 19-летние девушки, одна из которых обнаружена мертвой в подъезде дома, а вторая - в квартире. Также погиб 29-летний мужчина.

По информации регионального минздрава, пострадавшие с признаками токсического отравления неизвестным веществом поступали в медучреждение в течение нескольких дней. У всех пострадавших выявлены схожие симптомы, характерные для отека мозга, вызванного употреблением наркотических и психотропных средств. Пациенты поступали из различных мест, но клиническая картина и результаты анализов были однородны. Выяснилось, что все они употребляли синтетические наркотики предшествующего дня. Благодаря своевременной реанимационной помощи удалось сохранить их жизни, однако борьба за жизнь двух человек продолжается. Состояние остальных стабилизировано, и 17 пострадавших остаются под наблюдением в больнице, сообщает "Российская газета".

Полицейским удалось оперативно выйти на след группы подозреваемых в распространении наркотиков. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России выявили лиц, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств и возможной причастности к инциденту. Трое граждан из республик Киргизия, Узбекистан и Таджикистан были задержаны полицией в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые экспертизы, включая генетическую. Правоохранители также выявляют других соучастников преступления и потребителей опасных для жизни запрещенных веществ.