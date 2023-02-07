Российского учёного-зоолога и ведущего передачи "В мире животных" Николая Дроздова выписали из больницы. Напомним, что он попал в медучреждение в конце января с переломом восьми рёбер.

"Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы - можно ехать домой", - сказал Дроздов

Дочь зоолога Елена добавила, что семья будет помогать ему с реабилитацией.

Как рассказывал друг Дроздова художник Константин Мирошник, врачи не стали накладывать гипс, решив дождаться, пока рёбра срастутся сами. Полное восстановление может занять около двух месяцев.