Российского учёного-зоолога и ведущего передачи "В мире животных" Николая Дроздова выписали из больницы. Напомним, что он попал в медучреждение в конце января с переломом восьми рёбер.
"Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы - можно ехать домой", - сказал Дроздов
Дочь зоолога Елена добавила, что семья будет помогать ему с реабилитацией.
Как рассказывал друг Дроздова художник Константин Мирошник, врачи не стали накладывать гипс, решив дождаться, пока рёбра срастутся сами. Полное восстановление может занять около двух месяцев.
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