Отоларинголог Марнова: капли от заложенности носа могут привести к аритмии

Отоларинголог Светлана Марнова из Клиники DocMed предостерегла от возможных нарушений сердечного ритма при приеме сосудосуживающих препаратов и рекомендовала избегать их использования людям с аритмией. Такие препараты, в виде капель или спреев, обычно применяются для снятия отека слизистой носа, устранения заложенности. Марнова подчеркнула, что сосудосуживающие препараты имеют много противопоказаний, таких как глаукома, атрофический ринит, феохромоцитома, прием ингибиторов МАО и после хирургических вмешательств на головном мозге. Нарушение сердечного ритма также может быть одним из нежелательных эффектов.

Эксперт отметила, что здоровым людям также следует избегать чрезмерного употребления этих препаратов, так как это может вызвать аллергии, головные боли, нарушение зрения, судороги и другие побочные эффекты. Она предупредила о возможности развития зависимости от сосудосуживающих, что требует постоянного использования препаратов для обеспечения свободного дыхания. Марнова также подчеркнула, что максимальный срок применения сосудосуживающих составляет пять дней, и не рекомендовала использовать их во время беременности и кормления, а также у маленьких детей. При заложенности носа она порекомендовала попробовать препараты с гипертоническими растворами, а при необходимости применения сосудосуживающих — строго соблюдать инструкции и избегать возможных побочных эффектов и противопоказаний.