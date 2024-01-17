Отоларинголог Марнова: капли от заложенности носа могут привести к аритмии

Отоларинголог Светлана Марнова из Клиники DocMed предостерегла от возможных нарушений сердечного ритма при приеме сосудосуживающих препаратов и рекомендовала избегать их использования людям с аритмией. Такие препараты, в виде капель или спреев, обычно применяются для снятия отека слизистой носа, устранения заложенности. Марнова подчеркнула, что сосудосуживающие препараты имеют много противопоказаний, таких как глаукома, атрофический ринит, феохромоцитома, прием ингибиторов МАО и после хирургических вмешательств на головном мозге. Нарушение сердечного ритма также может быть одним из нежелательных эффектов.
Эксперт отметила, что здоровым людям также следует избегать чрезмерного употребления этих препаратов, так как это может вызвать аллергии, головные боли, нарушение зрения, судороги и другие побочные эффекты. Она предупредила о возможности развития зависимости от сосудосуживающих, что требует постоянного использования препаратов для обеспечения свободного дыхания. Марнова также подчеркнула, что максимальный срок применения сосудосуживающих составляет пять дней, и не рекомендовала использовать их во время беременности и кормления, а также у маленьких детей. При заложенности носа она порекомендовала попробовать препараты с гипертоническими растворами, а при необходимости применения сосудосуживающих — строго соблюдать инструкции и избегать возможных побочных эффектов и противопоказаний.
Пентагон: США не находятся в состоянии войны с хуситами
Соединенные Штаты не находятся в состоянии военного конфликта с хуситами, представителями движения "Ансар Аллах" в Йемене, и не стремятся расширять масштабы противостояния на Ближнем Востоке.
Крылатые ракеты и сотни бомб: Париж выдает помощь Киеву за гарантии безопасности
Франция намерена передать Украине необходимое вооружение. В своем обращении Макрон заявил, что Франция будет заботиться об «украинских друзьях».
AMA Pediatrics: фруктовые соки оказались связаны с ожирением у детей
Ученые из Университета Торонто провели исследование и выявили, что для детей, склонных к лишнему весу, употребление диетической колы является более полезным, чем фруктового сока.
Врач Михалева посоветовала не есть свежие овощи и фрукты при простуде
Врач-эндокринолог и врач-диетолог Оксана Михалева поделилась рекомендациями по питанию во время простуды.