Мобильный интернет всех сотовых операторов в последние дни января давал сбои по ночам в трех регионах Северо-запада. Случайно или нет, но это совпало с визитом в Россию главы союзного государства Александра Лукашенко и торжественными мероприятиями по случаю 80-ти летия снятия блокады. Ожидается, что Новгородская, Псковская и Ленинградская области будут испытывать проблемы со связью до 30 января.

Заявление о том, что сотовая связь LTE (4G) не будет работать по ночам почти целую неделю в регионе, начиная с 25 января, сделал лично губернатор Псковской области. Примерно то же самое заявили отвечающие за связь ведомтсва и в соседних регионах - Псковской и Ленинградской. Только, говоря о причинах перебоев, ссылались официальные лица на "проведение технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования".

Эксперты, опрошенные РБК, сходятся на том, что такая беспрецедентная мера была нужна для обеспечения безопасности в самом Санкт-Петербурге и области, где в эти дни присутствовали и активно перемещались на автомобилях высшие лица России и Беларуси. И потому, это, либо наши дроны мониторят окрестности, и для этого для военных отключают создающие радиопомехи вышки с 4G, либо связисты отключают мобильный интернет, чтобы вражеским беспилотникам осложнить наведение на цели.



Напомним что на прошлой неделе в Санкт-Петербурге и области были введены режим повышенной готовности после атаки дрона на морской терминал компании "Новатэк" в порту Усть-Луга Ленинградской области 21 января. Впервые с момента начала специальной военной операции России на Украине украинский беспилотник долетел до этого региона на Северо-Западе страны.

Владимир Путин и Александра Лукашенко в эти дни совместно участвовали в торжественных мероприятиях по случаю 80-ти летия снятия блокады - открыли комплекс в деревне Зайцево Гатчинского района, а также выступили на концерте-реквиеме на "Газпром Арене", где участвовало более 40 тысяч человек.