Более 90 процентов беспилотников киевские власти получают от частных производственных компаний. Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, в 2023 году в бюджете страны запланировано 544 млн долларов на закупку беспилотников разных типов. При этом ранее он отмечал, что военное ведомство заключило контракты с 16 украинскими производителями беспилотников широкого спектра применения, передает ТАСС.

Министр отметил, что в настоящее время Киеву необходимо "невероятное количество дронов" — как для разведки, так и ударных.