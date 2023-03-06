Более 90 процентов беспилотников киевские власти получают от частных производственных компаний. Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников.
По словам Резникова, в 2023 году в бюджете страны запланировано 544 млн долларов на закупку беспилотников разных типов. При этом ранее он отмечал, что военное ведомство заключило контракты с 16 украинскими производителями беспилотников широкого спектра применения, передает ТАСС.
Министр отметил, что в настоящее время Киеву необходимо "невероятное количество дронов" — как для разведки, так и ударных.
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