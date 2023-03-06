Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.03.2023 : 75,4592
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.03.2023 : 80,0469
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:07

Снабжение ВСУ беспилотниками происходит за счет частных украинских компаний

Более 90 процентов беспилотников киевские власти получают от частных производственных компаний. Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, в 2023 году в бюджете страны запланировано 544 млн долларов на закупку беспилотников разных типов. При этом ранее он отмечал, что военное ведомство заключило контракты с 16 украинскими производителями беспилотников широкого спектра применения, передает ТАСС.

Министр отметил, что в настоящее время Киеву необходимо "невероятное количество дронов" — как для разведки, так и ударных.

Мир

Польская компания Orlen планирует взыскать с российских нефтегазовых компаний компенсацию

Свое решение она не обосновывает

Читать полностью

Медведев: Франция стремительно теряет международный авторитет

В мире настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого.

Читать полностью

Общество

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского

Теперь художник стал армянином

Читать полностью

Новости