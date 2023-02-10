В последнее время ВСУ начали активно использовать дроны с кустарными боеприпасами. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, активность ВСУ связана с с новыми поставками БЛА и благоприятными погодными условиями в ДНР.
"Для нанесения ударов украинские войска используют различные типы беспилотников — как разведывательные, так и ударные", — подчеркнул Марочко.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР рассказал, что украинские войска в районе Кременной минируют свои позиции и технику, готовясь к отступлению.
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