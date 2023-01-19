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  • Опубликована сегодня в 8:35

Боец спецназа "Алабай": ВСУ стали использовать промышленные дроны с боеприпасами крупного калибра

Украинские войска начали использовать промышленные беспилотники для ударов крупнокалиберными боеприпасами по российским позициям на Донбассе. Об этом нам сообщил боец добровольческого спецназа "Троя" Владимир Новиков.

"Алабай" подчеркнул, что промышленные гексакоптеры украинские войска начали использовать вместо турецких Bayraktar сравнительно недавно. Они проще и удобнее в использовании по сравнению с теми, что стояли на вооружении ВСУ ранее.

Известно, что гексакоптеры — самые стабильные, дорогие и тяжелые летательные аппараты в своем классе. В мирное время они применяются для высококачественной видеосъемки и профессионального фото. На таких беспилотниках устанавливаются мощные моторы, аккумуляторы и громоздкие подвесы.

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