Удар упавшего у Запорожской АЭС украинского беспилотника в потенциале мог привести к техногенной катастрофе. Об этом сообщил представитель силового ведомства России.

"В случае удара БПЛА по объектам Запорожской атомной электростанции могла произойти авария, способная привести к техногенной катастрофе с крайне негативными последствиями"

Ранее состоялась встреча генерального директора «Росатома» Алексея Лихачёва и своего коллеги Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, где представители организаций обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.