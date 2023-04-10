Удар упавшего у Запорожской АЭС украинского беспилотника в потенциале мог привести к техногенной катастрофе. Об этом сообщил представитель силового ведомства России.
"В случае удара БПЛА по объектам Запорожской атомной электростанции могла произойти авария, способная привести к техногенной катастрофе с крайне негативными последствиями"
Ранее состоялась встреча генерального директора «Росатома» Алексея Лихачёва и своего коллеги Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, где представители организаций обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.
Петиция о демобилизации на Украине набрала нужное количество голосов
В соответствии с законом, Зеленский должен на нее отреагировать
Жена украинского неонациста встречается с крупными немецкими политиками в Берлине
Жена одного из командиров нацбатальона Азов* Катерина Прокопенко стала объектом пристального внимания со стороны немецких политиков. Об этом пишет Junge Welt.
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Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела
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Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.