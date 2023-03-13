Российские части захватили украинский беспилотник с нанесенной нацистской символикой. Сообщается, что гражданский беспилотник фирмы DJI был переоборудован под боевой разведывательный дрон на одном из украинских предприятий ВПК.
Как отмечает источник в Минобороны РФ, на захваченном в районе Авдеевки украинском дроне обнаружена сдвоенная руна зиг - эмблема военизированных формирований НСДАП. Примечательно, что именно эти подразделения "СС" контролировали концентрационные лагеря, а также лагеря смерти. В 1940 году формирования получили наименование Waffen-SS, - передает РИА "Новости".
Британия в своей оборонной доктрине назвала Россию главной угрозой для европейской безопасности
Новая оборонная стратегия Великобритании называет Россию главной угрозой для европейской безопасности.
В структуре MI-5 создадут спецотдел для борьбы с промышленным шпионажем
Британская служба контрразведки в рамках новой военной доктрины предложит английскому бизнесу помощь в борьбе со ш"пионами" из России и Китая.
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать