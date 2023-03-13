Российские части захватили украинский беспилотник с нанесенной нацистской символикой. Сообщается, что гражданский беспилотник фирмы DJI был переоборудован под боевой разведывательный дрон на одном из украинских предприятий ВПК.

Как отмечает источник в Минобороны РФ, на захваченном в районе Авдеевки украинском дроне обнаружена сдвоенная руна зиг - эмблема военизированных формирований НСДАП. Примечательно, что именно эти подразделения "СС" контролировали концентрационные лагеря, а также лагеря смерти. В 1940 году формирования получили наименование Waffen-SS, - передает РИА "Новости".