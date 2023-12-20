В ГИБДД раскрыли 6 смертельных ошибок при зимнем вождении

Интенсивные снегопады и образование наледи в начале зимы могут создать трудности для водителей, особенно для тех, кто не имеет достаточного опыта вождения в зимних условиях. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar. ru о наиболее распространенных ошибках, которые совершают водители зимой.
Одной из опасных ошибок в зимний период является несоблюдение дистанции на дороге. В условиях льда и снега традиционные реакции водителей могут оказаться недостаточно эффективными, что увеличивает риск серьезных ситуаций.
Особенно вредными могут быть резкие маневры, агрессивное вождение и превышение скорости на зимних дорогах. Рекомендуется использовать зимний режим или активировать алгоритм движения Eco при наличии льда под колесами.
Также высокую роль играет внимание к состоянию шин. Изношенные шины или потеря большого количества шипов могут привести к проблемам на дороге.
Очистка автомобиля от снега и наледи перед движением является обязательной мерой для поддержания хорошей видимости и снижения риска аварий.
Выбор неподходящей одежды и обуви для зимнего вождения также может создать неудобства за рулем.
Неэффективные дворники, оставляющие разводы на стекле, следует заменить перед зимним сезоном, особенно для жителей крупных городов, где дороги обрабатываются реагентами.
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