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Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова поделилась информацией о полезных зимних напитках
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  • Опубликована сегодня в 19:35

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова поделилась информацией о полезных зимних напитках

Утюмова отметила, что чай с корицей, гвоздикой и душистым чёрным перцем обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Имбирь, мёд и лимон, содержащие аскорбиновую кислоту и витамины группы В, способствуют улучшению циркуляции крови и укреплению иммунной системы.

Врач также предложила приготовление травяных чаев с розмарином, мятой, эхинацеей. В списке полезных напитков зимой Утюмова также выделила горячий шоколад с мёдом и корицей, а также рекомендовала безалкогольный глинтвейн на основе грушевого сока с добавлением корицы, гвоздики и бадьяна, сообщает Общественная Служба Новостей.

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