Science Direct: диетические напитки могут быть причиной гипертонии и диабета

Ученые из Валенсийского международного университета в Италии провели исследование, выявив связь между употреблением диетических напитков, содержащих заменители сахара, и повышенным риском развития диабета, ожирения, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Данные результаты были опубликованы в журнале Science Direct.

Диетические напитки с низким содержанием калорий часто используют искусственные заменители сахара и рекламируются как более здоровая альтернатива обычным напиткам. Однако исследование, охватывающее 18 предыдущих научных работ, показало, что такие заменители могут повышать риск развития различных заболеваний.

Анализ результатов указывает на возможную связь между искусственными подсластителями и сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями почек, ожирением, гипертонией, сахарным диабетом и раком поджелудочной железы. Ученые оценивают связь с заболеваниями почек и раком поджелудочной железы как слабую, но выявили, что сахарин и сукралоза, используемые в заменителях сахара, могут оказывать вредное воздействие на кишечник, вызывая дисбактериоз.

Кроме того, выяснилось, что искусственные подсластители не способствуют борьбе с сахарным диабетом и ожирением, а, наоборот, могут увеличивать риск развития этих заболеваний. Вероятно, употребление диетических напитков стимулирует рост определенных кишечных бактерий, способных вызывать нарушения в метаболизме глюкозы.