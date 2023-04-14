ФСБ задержала в Крыму двух участников ДРГ

Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали двух граждан Украины. Сообщают российские СМИ.

По сообщению ведомства, задержанных подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*.

Уточняется, что подозреваемые могли добровольно выйти из состава нацбатальона, но не обратились в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность.

*Признан в РФ террористической организацией.