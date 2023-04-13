В Мелитополе задержали участников украинской ДРГ

В Мелитополе задержали трех членов украинской ДРГ, подозреваемых в подготовке к совершению терактов. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По его словам, задержанные планировали подрыв железнодорожного пути в Мелитополе и совершение нападений на сотрудников администрации. У них изъяли взрывчатые вещества и комплектующие для них.
Кроме того, по последним данным правоохранительных органов региона, эти диверсанты также были связаны с терактами, совершенными в Запорожской области. Они действовали по указанию сотрудника СБУ и отправляли своим кураторам фотографии военных объектов и техники ВС РФ, расположенных в области.
Евросоюз ввел санкции против группы "Вагнер" и РИА ФАН
Примечательно, что ЕС уже вводил санкции против "Вагнера" в декабре 2021 года. Тогда Брюссель объяснил их тем, что группа представляла угрозу для Ливии, Сирии и Украины.
Глава Сербии Вувич: Белград не поставлял и не будет поставлять Киеву оружие
Такую продукцию страна экспортирует только разрешенным конечным пользователям
Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье
Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.
Минпросвещения РФ разработало концепцию по подготовке школьников к службе в армии
Она будет реализовываться при помощи центра "Авангард"