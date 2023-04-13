В Мелитополе задержали участников украинской ДРГ

В Мелитополе задержали трех членов украинской ДРГ, подозреваемых в подготовке к совершению терактов. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, задержанные планировали подрыв железнодорожного пути в Мелитополе и совершение нападений на сотрудников администрации. У них изъяли взрывчатые вещества и комплектующие для них.

Кроме того, по последним данным правоохранительных органов региона, эти диверсанты также были связаны с терактами, совершенными в Запорожской области. Они действовали по указанию сотрудника СБУ и отправляли своим кураторам фотографии военных объектов и техники ВС РФ, расположенных в области.