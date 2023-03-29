На Купянском направлении российские подразделения группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили четыре ДРГ противника, а также сорвали переброску резервов в районе населенных пунктов Гряниковка и Масютовка. Об этом заявил представитель Минобороны РФ.

Кроме того, артиллерия группировки уничтожила минометный расчет в районе населенного пункта Масютовка и склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Берестовое. Также при помощи высокоточных боеприпасов "Краснополь" российские военные уничтожили два орудия противника, из них гаубицу "Краб" польского производства и САУ 2С3 "Акация" в районе населенного пункта Берестовое и урочища "Волчий".

Калиброванный артиллерийский снаряд "Краснополь" — это новейший российский проект, предназначенный для применения из артиллерийских систем калибра 152 мм. Снаряд был разработан в конце 2000-х годов и прошел испытания в начале 2010-х.

Снаряд "Краснополь" имеет дальность стрельбы до 70 км и весит около 50 кг. Он оснащен инерционно-навигационной системой, которая позволяет точно определять координаты цели и корректировать полет снаряда во время полета. Снаряд также оснащен новым взрывателем, который обеспечивает эффективность поражения целей различного типа и защиту от перехвата противником.

Снаряд "Краснополь" является частью современной артиллерийской системы, которая обеспечивает высокую точность удара по целям на больших расстояниях и является важным элементом обеспечения безопасности национальной обороны.