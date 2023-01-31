Российские войска отбили атаку двух украинских ДРГ на красно-лиманском направлении и нанесли противнику потери. Об этом сообщил военный эксперт ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, в районе Красного Лимана две диверсионные группы ВСУ общей численностью 20 человек при огневой поддержке 95 десантно-штурмовой бригады попытались выбить наши подразделения со своих позиций. В результате ДРГ удалось быстро обнаружить и частично уничтожить.

Марочко отметил, что Киев продолжает использовать тактику малых штурмовых групп, несмотря на ее неэффективность.