Российские войска отбили атаку двух украинских ДРГ на красно-лиманском направлении и нанесли противнику потери. Об этом сообщил военный эксперт ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, в районе Красного Лимана две диверсионные группы ВСУ общей численностью 20 человек при огневой поддержке 95 десантно-штурмовой бригады попытались выбить наши подразделения со своих позиций. В результате ДРГ удалось быстро обнаружить и частично уничтожить.
Марочко отметил, что Киев продолжает использовать тактику малых штурмовых групп, несмотря на ее неэффективность.
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