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  • Опубликована сегодня в 7:58

Российские войска отбили атаку двух диверсионных групп ВСУ

Российские войска отбили атаку двух украинских ДРГ на красно-лиманском направлении и нанесли противнику потери. Об этом сообщил военный эксперт ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, в районе Красного Лимана две диверсионные группы ВСУ общей численностью 20 человек при огневой поддержке 95 десантно-штурмовой бригады попытались выбить наши подразделения со своих позиций. В результате ДРГ удалось быстро обнаружить и частично уничтожить.

Марочко отметил, что Киев продолжает использовать тактику малых штурмовых групп, несмотря на ее неэффективность.

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