Dota 2 приобрела статус учебной дисциплины высшего образования

В Технологическом колледже Филиппинского университета в Маниле (LPU) запущен новый факультет по киберспорту, где студенты, помимо основных дисциплин, обязаны уделять определенное время игре в Dota 2. Об этом сообщает портал AFK Gaming.
Программа обучения ориентирована на получение бакалавриата и включает в себя не только игру в Dota 2, но и ряд других предметов. Некоторые из них посвящены управлению в киберспорте, стримингу, а также дизайну и созданию видеоигр. Занятия по Dota 2 будут включать в себя изучение различных стратегий, а также их практическое применение.
Одним из интересных аспектов программы является создание киберспортивной лаборатории-арены на территории университета. Это предназначено для создания захватывающей среды, где студенты могут погрузиться в динамику киберспортивных мероприятий, начиная от их организации и управления, и заканчивая участием", — отмечает AFK Gaming.
Редакция портала также подчеркивает, что LPU не единственный университет в мире, экспериментирующий с прогрессивными образовательными программами. В качестве примера упоминается Токийский университет, который в прошлом году начал обучение специалистов по метавселенным.
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