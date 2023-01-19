В качестве актера он сыграл в фильмах "До свидания, мальчики!" (1964), "Морские рассказы" (1967), "Расплата" (1970), "Ехали в трамвае Ильф и Петров" (1971), "Человек на своем месте" (1972).

В режиссуре впервые заявил себя в 1982 году короткометражкой "Ожидается похолодание и снег". В 1985 году поставил полнометражный фильм "Человек с аккордеоном". За ним последовали "Шура и Просвирняк" (1987), "Я в полном порядке" (1989).

Известность в России и за рубежом Досталю принесла картина "Облако-рай" (1991), удостоенная множества национальных и международных призов.

Работал досталь и сериалами. Самые известные работы - "Гражданин начальник" (2001), "Стилет" (2003), "Штрафбат" (2004). Последний был отмечен призом ТЭФИ, главным призом Международного фестиваля телефильмов в Женеве.

Его следующий сериал "Завещание Ленина" (2007) получил гран-при по версии премии "Золотой орел".

Часть своих фильмов режиссер по собственному сценарному плану. К ним относятся "Шура и Просвирняк", "Маленький гигант большого секса", "Полицейские и воры", "Я в полном порядке", "Коля-перекати поле", сериал "Раскол". Он также является одним из сценаристов сериала Михаила Козакова "Очарование зла" (2006).