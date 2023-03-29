Во всех районах - проблемы: автоблогер Давидович проехался по дорогам Петербурга и рассказал об их состоянии

Известный автоблогер Эрик Китуашвили, известный под псевдонимом Давидыч, побывав в Санкт-Петербург, проехался по нескольким районам мегаполиса. Однако он пришел в шоковое состояние из-за состояния местных дорог, сообщают СМИ.

Блогер опубликовал в социальных сетях видеоролики о своей поездке. На них видно, что машина мужчины постоянно "подскакивала" на дорожном покрытии из-за неровного асфальта. Такая ситуация происходила даже в местах, которые можно "лицом" Северной столицы.

"В Санкт-Петербурге теперь дорог не существует вообще. Я такого за всю историю существования Санкт-Петербурга, клянусь, не видел. Дороги разбитые, убитые. Просто подпрыгиваешь! Офигеть", — отмечал Давидыч.

Он также обращал внимание на то, что на многих участках петербуржцы вынуждены сбавлять скорость, чтобы не повредить автомобили. Такие действия провоцируют появление километровых пробок.

"Это катастрофа. Мы вчера были во всех районах, и везде я ругался матом, потому что это просто невозможно", — резюмировал Китуашвили.

Горожане ранее не раз жаловались на состояние дорог в мегаполисе. Они оставили на портале "Наш Санкт-Петербург" примерно 3 тыс. заявок. Но власти мегаполиса и губернатор Александр Беглов вместо того, чтобы решать проблему, предпочитают игнорировать ее.