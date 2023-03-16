Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.03.2023 : 75,7457
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.03.2023 : 80,8763
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:13

Более 1 тыс. км дорог в новых регионах получат статус федеральных в 2023 году

Автодороги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях общей протяженностью 1039 км получать статус федеральных, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее поступила информация, что российской правительство направит 2 млрд рублей на восстановление автомобильных дорог регионам, пострадавшим от паводков.

Мир

Песков: Путин и Асад обсудили военно-техническое сотрудничество

Напомним, что переговоры длились три часа

Читать полностью

В Армении назвали, сколько россиян переехало в страну за 2022 год

Число эмигрантов уже переходит за 100 тыс.

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости