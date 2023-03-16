Автодороги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях общей протяженностью 1039 км получать статус федеральных, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Ранее поступила информация, что российской правительство направит 2 млрд рублей на восстановление автомобильных дорог регионам, пострадавшим от паводков.
Песков: Путин и Асад обсудили военно-техническое сотрудничество
Напомним, что переговоры длились три часа
В Армении назвали, сколько россиян переехало в страну за 2022 год
Число эмигрантов уже переходит за 100 тыс.
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля