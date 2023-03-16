Автодороги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях общей протяженностью 1039 км получать статус федеральных, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее поступила информация, что российской правительство направит 2 млрд рублей на восстановление автомобильных дорог регионам, пострадавшим от паводков.