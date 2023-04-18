ВСУ продолжают устраивать бомбежку на территории Донецка: в городе прозвучала серия взрывов в Ворошиловском, Калининском, Будённовском и Пролетарском районах.
Представители силовых структур республики сообщают, что виновников сего действа является система ПВО, которая перехватила около четырёх целей.
Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из реактивных систем залпового огня.
Главы МИД G7 выпустили итоговое коммюнике по итогам встречи в Японии
Представители стран "Группы семи" согласовали совместные действия для предотвращения поставок оружия в Россию из третьих стран и продолжения мер по сдерживанию финансовой поддержки действий РФ на Украине.
Станы G7 обвинили Россию в стремлении подорвать демократию на Украине
Большая семерка продолжит поддерживать киевский режим
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.
28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"
По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.